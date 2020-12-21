«Не прокатило»: Зеленскому пришлось подать в Раду законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование

Под давлением демократических партий, ЕС и МВФ президент Украины Владимир Зеленский был вынужден подать законопроект, возвращающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации или непредставление декларации.

Закон, отменяющий уголовную ответственность за недостоверные декларации, был принят Верховной Радой силами президентской партии Слуга Народа и подписан Зеленским 4 декабря 2020 года.

Основанием для изменения закона стало решение Конституционного суда, которым отдельные положения антикоррупционной реформы необоснованно признавались противоречащими Конституции. В первую очередь судьям не понравилось то, что НАБУ и прокуратура могла расследовать незаконное обогащение самих судей.

Уничтожение ответственности за легализацию коррупционных доходов подверглось критике как со стороны украинских партий, так и международных партнеров Украины.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, принятый решением Совета национальной безопасности и обороны Украины «О проекте Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.