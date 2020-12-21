» » «Не прокатило»: Зеленскому пришлось подать в Раду законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование

«Не прокатило»: Зеленскому пришлось подать в Раду законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование

Вчера, 16:27 citynews.net.ua | Напечатать

Под давлением демократических партий, ЕС и МВФ президент Украины Владимир Зеленский был вынужден подать законопроект, возвращающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации или непредставление декларации.

Закон, отменяющий уголовную ответственность за недостоверные декларации, был принят Верховной Радой силами президентской партии Слуга Народа и подписан Зеленским 4 декабря 2020 года.

Основанием для изменения закона стало решение Конституционного суда, которым отдельные положения антикоррупционной реформы необоснованно признавались противоречащими Конституции. В первую очередь судьям не понравилось то, что НАБУ и прокуратура могла расследовать незаконное обогащение самих судей.

Уничтожение ответственности за легализацию коррупционных доходов подверглось критике как со стороны украинских партий, так и международных партнеров Украины.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, принятый решением Совета национальной безопасности и обороны Украины «О проекте Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.



Теги: Зеленский Коррупция

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:35

Луганская область получит всего 552 «пакета малыша»

Вчера, 16:27

«Не прокатило»: Зеленскому пришлось подать в Раду законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование

Вчера, 12:04

В Украине ожидается сильный снегопад - в некоторых областях до 40 см снега

Вчера, 11:16

Нафтогаз Украины установил для населения цену газа на февраль

Вчера, 10:53

О подозрении в преступлениях против национальной безопасности объявлено еще десяти пособникам российских террористов

Вчера, 10:22

«Перемирие» Зеленского уменьшило количество обстрелов и взрывов на Донбассе всего на 55 процентов

Вчера, 10:16

В Луганской области 49 новых случаев коронавируса и 3 умерших

Вчера, 09:33

Российские террористы атаковали пригороды Попасной из стрелкового оружия и гранатометов

26-01-2021, 16:21

В Луганской области избившему задержанного лейтенанту полиции сообщили о подозрении в превышении полномочий

26-01-2021, 16:12

Для жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей хотят придумать виртуальные телефонные номера

26-01-2021, 14:46

С 1 февраля в Украине стартует регистрация на основную сессию ЗНО-2021

26-01-2021, 14:35

В Луганской области СБУ обнаружила арсенал объявленного в розыск боевика

Новости Украины:

Вчера, 10:10

В Одессе прощаются с актрисой Ириной Токарчук

23-01-2021, 19:57

Адвокату из курортной Затоки Юрию Чередниченко вручено подозрение по факту угроз судье

18-01-2021, 13:16

В Одессе горел отель - 2 человека погибли

18-01-2021, 13:08

В Полтаве перекрыли трассу Киев-Харьков из-за повышения тарифов на газ

15-01-2021, 10:43

В Киеве из-за мороза и снегопада отменили ярмарки

15-01-2021, 10:36

В Одессе откроют 2 пункта обогрева для бездомных граждан

14-01-2021, 10:54

В Киеве коммунальные службы готовятся к снегопадам и морозам

13-01-2021, 13:56

В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры

11-01-2021, 15:41

Во Львовской области зафиксировали небольшое  землетрясение

21-12-2020, 14:57

В Киеве медикам хотят доплачивать от 2 до 5 тысяч гривень за работу с COVID-19

21-12-2020, 14:44

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

21-12-2020, 13:42

В Кировоградской области горняки перекрыли дороги требуя погасить 83 млн грн зарплатной задолженности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

«Не прокатило»: Зеленскому пришлось подать в Раду законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня