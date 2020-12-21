О подозрении в преступлениях против национальной безопасности объявлено еще десяти пособникам российских террористов

Следователи СБУ объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины еще десяти лицам, причастным к обеспечению в 2014 фейковых референдумов в ОРДЛО.

Как сообщили в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, досудебное следствие установило, что фигуранты дела добровольно способствовали организации и проведению незаконного референдума и выполняли обязанности членов «территориальных избирательных комиссий» на территории поселков Новогородское и Золотое в Луганской области, Володимиривки, Украинска и Краматорска в Донецкой области.

Следователи органов безопасности квалифицировали их действия по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что за 2020 год в Луганской и Донецкой областях осуждены 134 организатора незаконного голосования. Всего к уголовной ответственности за организацию фейкового референдума привлечено 158 человек.

При этом в Луганской области за 2020 год ни один организатор референдума в интересах российских террористов не получил реального наказания. Все они были освобождены судами от тюрьмы при помощи «испытательных сроков».



