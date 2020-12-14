В Луганской области полиция просит сообщать о незаконных «домах престарелых»

23 января в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Харькове.

Вчера, 21 января, в Харькове произошло ЧП - пожар в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

Для недопущения такой трагедии на Луганщине, полиция обращается к вам с просьбой:

если вам известны факты незаконной работы учреждений, оказывающих социальные услуги (реабилитационные центры, дома для содержания людей преклонного возраста или других уязвимых категорий граждан)

вам известны факты принуждения воспитанников дошкольных учреждений к работе или нарушения их прав или применения к ним насильственных действий

просим вас сообщать о таких фактах в полицию по телефону 102 или по электронной почте secr@lg.npu.gov.ua.

Также в Луганской области планируют создание совместных комиссий в состав которых кроме представителей органов местного самоуправления и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут привлечены и сотрудники полиции Луганской области.

Комиссиями будет проведена работа по выявлению заведений для пожилых людей, которых нет в Реестре поставщиков социальных услуг, установление законности создания частных домов престарелых, других слоев населения и проверки условий проживания и пребывания людей в этих заведениях (зданиях).