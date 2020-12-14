В Харькове 15 человек погибли на пожаре в доме престарелых

Сегодня днем произошел пожар в доме престарелых в Харькове, в результате найдены тела 15 погибших.

Как сообщает ГСЧС Украины, 21 января в 15:03 в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.

Сообщается, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Событие классифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня.