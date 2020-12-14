За год в Луганской области 16 безработных получили одноразовую выплату по безработице и начали собственное дело

В Луганской области в течение 2020 при содействии специалистов центров занятости трудоустроено 17,2 тысячи человек.

Как сообщили в отделе информационной работы Луганского областного центра занятости, во время карантина клиенты были трудоустроены в следующих областях: сельское и рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, перерабатывающая промышленность, образование, государственное управление, обязательное социальное страхование.

На новые рабочие места с компенсацией работодателю расходов в размере ЕСВ трудоустроены 303 человека (55 человек, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда и 248 человек трудоустроены субъектами малого предприятия в приоритетных видах экономической деятельности).

16 безработных получили одноразовую выплату помощи по безработице и начали собственное дело.

Помощь по частичной безработице предоставлена ​​4110 предприятиям и ФОПам. В общем помощь получили 5870 человек.

Социальная поддержка в виде единовременной материальной помощи предоставлена ​​121 субъекту хозяйствования на 1310 наемных работников.

При содействии Луганской областной службы занятости обеспечено временную занятость 3,3 тыс. человек. Участие в общественных и других временных работах позволяет искателям получать пособие по безработице и зарплату.