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Кулеба и действующая председатель ОБСЕ посетят КПВВ Золотое в Луганской области

Вчера, 11:39 citynews.net.ua | Напечатать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующая председатель ОБСЕ, министресса иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, которая находится с двухдневным рабочим визитом в Украине, вылетели на Донбасс. Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает УНН.

«Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения (несмотря на в основном отсутствие конструктива со стороны РФ)», — отметил глава МИД Украины.

На Донбассе они планируют, в частности, посетить заблокированный КПВВ «Золотое».

По данным МИД, действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде находится в Украине с рабочим визитом 19–20 января.

В рамках визита Анн Линде провела в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Украины должны были обсудить ряд тем, среди которых ситуация в сфере безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.


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