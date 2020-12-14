Новая руководительница ОБСЕ Анн Линде 19-20 января посетит зону ООС на Донбассе

Возглавившая ОБСЕ Министресса иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 19-20 января будет находиться в Украине с рабочим визитом. В рамках визита она посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба МИД, именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году.

Так, в рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Действующая глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины обсудят ряд тем, среди которых ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

Также министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействия Украины и Швеции в международных организациях.

«Глава ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства», — говорится в сообщении.