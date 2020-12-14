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Делегаты Зеленского во время заседания ТКГ по Донбассу уговаривают россиян не стрелять по украинским военным

Вчера, 19:55 citynews.net.ua | Напечатать

Начала свою работу в 2021 году Трехсторонняя контактная группа. Пока предварительно удалось договориться о возобновлении поставок газа в поселок Марьинка, которые ранее блокировались российскими террористами.

Как сообщает представительство Украины в ТКГ, сегодня состоялось заседание Подгруппы по безопасности.

Основные усилия украинской делегации направленные на сохранение устойчивого режима прекращения огня, и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренных на Парижском саммите: разведение сил и средств, разминирования участков местности и тому подобное.

Российская сторона настаивает на «... совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня».

Украинская делегация предложила начать такое усовершенствование с решения следующих актуальных вопросов:

- недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11.01.21 г..
- содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности о возобновлении поставок газа в нп Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика.

Вышеупомянутые вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января.

Заседания ТКГ проходят в режиме видеоконференций и продлятся с 18 по 21 января 2021 года. Все предыдущие заседания заканчивались ничем и полным игнорированием российскими террористами договоренностей об освобождении пленных и открытии КПВВ в Луганской области.


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