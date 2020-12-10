С 18 по 21 января состоятся видео-конференции ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе обнародовала график заседаний переговорщиков «минского формата» по Донбассу.

ТКГ должна провести общую видеоконференцию 21 января, на повестке дня по-прежнему — восстановление работы КПВВ и открытие новых, обмен удерживаемыми лицами и допуск международных организаций.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 15 января, сообщении украинской делегации.

«Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

Понедельник, 18 января, видеоконференция рабочей группы по безопасности.

Вторник, 19 января, видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в повестке дня: