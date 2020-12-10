С 18 по 21 января состоятся видео-конференции ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе

С 18 по 21 января состоятся видео-конференции ТКГ по урегулированию российской агрессии на ДонбассеВчера, 12:48
Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе обнародовала график заседаний переговорщиков «минского формата» по Донбассу.
ТКГ должна провести общую видеоконференцию 21 января, на повестке дня по-прежнему — восстановление работы КПВВ и открытие новых, обмен удерживаемыми лицами и допуск международных организаций.
Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 15 января, сообщении украинской делегации.
«Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:
Понедельник, 18 января, видеоконференция рабочей группы по безопасности.
Вторник, 19 января, видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в повестке дня:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный
- доступ международных организаций на оккупированные территории;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.