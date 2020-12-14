В Луганской области мороз до -23 и усиливается снегопад

В ночь на 18 января на всей территории Луганской области начался сильный снегопад с усилением ветра, температура местами до 20 градусов мороза.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют мелкий снег, усиление мороза до 23-25 ​​градусов. Высота снежного покрова месяцами от 15 см и выше.

На дорогах государственного значения, по заказу Службы автомобильных дорог в Луганской области, работают сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор». Проезд по дорогам обеспечен в полном объеме, ограничений движения на автодорогах Луганской области нет.

Полиция и Служба автомобильных дорог в Луганской области просит при планировании маршрутов учитывать прогнозы синоптиков и воздерживаться от поездок без крайней необходимости.

Прогноз погоды по данным Луганского областного цента по гидрометеорологии

Прогноз погоды на 18 января 2021 по Луганской области - Ясно. Ночью снег, местами значений. Днем небольшой снег. Видимость хорошая 8-10 км, в осадках 1-2 км. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем ​​12-17 градусов мороза.

По городу Северодонецк - Ясно. Ночью снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 градусов мороза, днем ​​12-14 градусов мороза.

По городу Луганск - Ясно. Ночью снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 градусов мороза, днем ​​12-14 градусов мороза.

Прогноз погоды по Луганской области на 19 - 22 января 2021

19.01.2021 - Ясно. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23 градусов мороза, днем ​​14-19 градусов мороза.

20.01.2021 - переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23 градусов мороза, днем ​​13-18 градусов мороза.

21.01.2021 - Ясно. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов мороза.

22.01.2021 - Ясно. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов тепла.