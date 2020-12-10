В Луганской области спасатели освободили 7 автомобилей из снежных заносов

В связи со сложной ситуацией на дорогах Луганской области в результате ухудшения погодных условий и образованиея снежных заносов спасатели Меловского района круглосуточно дежурят чтобы помогать попавшим в беду жителям района.

16 января между пгт Меловое и поселком Зориновка в снежном сугробе застряли семь легковых автомобилей, в которых находилось 16 человек, в том числе тое детей.

По вызову были направлены 6 человек личного состава 29-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

С помощью троса и автомобиля повышенной проходимости спасатели вытащили автомобили из снежной ловушки на проезжую часть, после чего они самостоятельно продолжили двигаться дальше. Медицинской помощи никто не нуждался.