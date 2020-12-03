В Луганской области с 1 января действуют новые тарифы на доставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), опубликовала новые повышенные тарифы на распределение газа, которые начали действовать с 1 января 2021 года.

В Луганской области новая цена доставки голубого топлива газораспределительной компанией АО «Луганскгаз» составит 1,55 грн за метр кубический без учета НДС (еще 20% к стоимости), а с НДС — 1,86 грн.

Соответствующая информация размещена на сайте государственного регулятора.

На сайте НКРЕКП опубликованы новые тарифы для 43 газораспределительных компаний (без учета НДС). Согласно этим данным, самый низкий тариф за распределение газа заплатят потребители столичного «Киевгаз» — 0,31 грн за куб. м, а самый высокий — потребители услуг компании «Газовик» — 2,55 грн за куб. м. Средний тариф по стране составил 1,53 грн за куб. м.

Как расчитать стоимость доставки газа

Доставка газа оплачивается отдельной платежке. Для расчета ежемесячной платы за распределение газа за основу берется объем потребления газа в течение года. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на распределение. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Как мы сообщали ранее, в январе 2021 в Луганской области увеличилась стоимость природного газа для бытовых потребителей.