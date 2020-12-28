В Украине подорожал газ - новые цены для Луганской области

В Украине цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет в среднем на 14%.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых потребителей в январе 2021 на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Несмотря на рост стоимостм, цена на голубое топливо от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» в январе остается ниже среднерыночной.

В декабре стоимость газа за куб. м составляла 6,33 грн за 1 кубометр.

Остальные поставщики газа в Украине также повышают цены на поставку газа.

В Луганской области с 1 января 2021 года вырастет цена на газ для бытовых потребителей, являющимися абонентами «Луганскгаз Сбыт» - жители области будут платить 9780,90 гривень за 1000 кубометров.

В эту стоимость входит также и транспортировка газа.

В декабре 2020 года жители Луганской области платили за газ, поставляемый «Луганскгаз Сбыт» 8289,60 гривень за 1000 кубометров.

Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.