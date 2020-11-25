Полицейские напали на митингующих ФОПов в Киеве - видео

На Майдане Незалежности в Киеве произошло столкновение между митингующими — участниками акции «SavеФОП» и правоохранителями.

Столкновение произошло между митингующими и правоохранителями после попытки «ФЛП» установить палатки.

Организатор митинга Сергей Доротич заявил, что уже много травмированных среди митингующих. Как миниммум один человек госпитализирован после удара по голове полицейской дубинкой.

Также со стороны правоохранительных органов в ход пошел слезоточивый газ.

В пресс службе патрульной полиции Киева сообщили, что сейчас перекрыта улица Крещатик от улицы Михайловской до улицы Богдана Хмельницкого.

«В результате одного полицейского ударили по голове — и он потерял сознание. Еще около 40 — получили химические ожоги глаз», — отмечается в сообщении.

Как мы сообщали ранее, в Киеве проходит масштабная акция предпринимателей под стенами Верховной рады Украины.

Протестующие представители движения SaveФОП требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.