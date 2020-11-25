В Киеве проходит масштабная акция SaveФОП под стенами Верховной рады Украины

Обновлено в 15:00

Полиция в Киеве напала на митинг предпринимателей. Как сообщают с места событий, есть пострадавшие с обеих сторон. Видео протестов в Киеве и нападения полицейских на митингующих.

В Киеве проходит масштабная акция предпринимателей под стенами Верховной рады Украины.

Протестующие представители движения SaveФОП требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Среди требований предпринимателей:

Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №№3853-1 (2) (разработаны с учетом законопроектов №№2644, 2645). Образовать при Президенте Украины, постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине. Этот орган должен быть создан на паритетных началах, участия в нем представителей власти и представителей микропредпринимательства. Все изменения в законодательство, касающиеся условий осуществления деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ в Украине должно стать уменьшение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность. Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов, растаможивания товаров, которая предусматривает устранение любых проявлений коррупции. Ввести мораторий на проверки микробизнеса, всеми контролирующими органами, до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС. Ввести мораторий на все виды проверок, всеми контролирующими органами, до момента снятия ограничений введенных законодательной и исполнительной властью, при существующей угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, действия чрезвычайного положения или карантина. Принимать взвешенные решения в отношении карантина, в условиях реальной угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине (COVID-19) и принять все меры для соблюдения конституционных прав и свобод и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале.

Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости каких-либо правонарушений.

В связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральным улицам Киева.