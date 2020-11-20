Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации предпринимателям за «локдаун»

Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления социальной поддержки в виде единовременной выплаты 8 тыс. грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.

«Согласно закону Украины «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения, распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2» Кабинет Министров Украины постановляет: утвердить Порядок обращения и предоставления в 2020 году единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, которые прилагаются», — говорится в постановлении.

Указывается, что главным распорядителем бюджетных средств является Минсоцполитики.

Перечисление бюджетных средств осуществляется Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в АО «Ощадбанк». Пенсионным фонд не позднее 23 декабря 2020 года посылает Минсоцполитики заявку о перечислении средств для выплаты единовременной материальной помощи.

Так, единовременная материальная помощь предоставляется застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий и физическим лицам-предпринимателям, экономическая деятельность которых приостановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Добавляется, что выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании заявления о предоставлении единовременной материальной помощи, представленной застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.

«Выплата единовременной материальной помощи производится АО «Ощадбанк» через банковский счет в банке, который указываются в заявлении застрахованного лица», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин постановил более 9,7 млрд гривен на выплату работникам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

«Кабинет Министров Украины постановляет выделить Министерству социальной политики 9741336 тысяч гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер», — говорится в постановлении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом с учетом предложений комитета президентский законопроект № 4429 о социальной поддержке в виде единовременной выплаты 8 тыс. грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.