Подготовка к локдауну: Кто из ФОПов получит помощь от государства во время карантина

Государственную помощь получат не все - для получения компенсации бизнес должен напрямую попадать под ограничение работы во время карантина и соответствовать ряду критериев.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4429 «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Документ предусматривает предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

Чтобы получить помощь, наемный работник должен быть оформлен сотрудником предприятия, работающего в видах деятельности, которые попадают под ограничения на время карантина. ФЛП для получения помощи должны иметь в перечне видов деятельности первым тот, который ограничивается во время карантина.

На помощь не могут претендовать работники компаний, которые не отчислили ЕСВ за III квартал; если деятельность их компании не ограничивается на время карантина; если они работают по совместительству или если их средняя зарплата превышает 30 тыс. грн в месяц.

ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, президентский закон предусматривает предоставление одноразовой материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени сотрудников из-за простоя в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тыс. грн.

Для получения помощи необходимо подать заявление в электронной форме.

Также принятый закон предусматривает одноразовую компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер одноразовой компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ имеется задолженность.

Кроме того, документ предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продляется и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Также Верховная Рада проголосовала в целом за президентский законопроект № 4430 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Документ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

В частности, предлагается списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн.

Закон также отменяет налогообложение налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий материальной помощи и компенсаций, полученных согласно президентскому закону о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантинных мероприятий с целью предотвращения распространения в Украине COVID-19.

Эти налоговые стимулы помогут бизнесу не накопить налоговые долги, если придется приостановить деятельность. В комплексе с другими законопроектами это позволит предпринимателям подготовиться к возможному локдауну и пройти его без серьезных потерь.

Третий закон, инициированный Главой государства и принятый Верховной Радой в целом, – «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (законопроект № 4431).

Документ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: предоставление одноразовой материальной помощи гражданам в случае усиления карантина; оказание материальной помощи бизнесу для сохранения рабочих мест; предоставление одноразовой компенсации бизнесу для уплаты ЕСВ за наемных работников.