В Украине предлагают жесткий карантин с начала января

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 4 декабря.

По его словам с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19.

«Министерство здравоохранения не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря пока наблюдается стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков.

Но в связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации остаются на достаточно высоком уровне, мы видим необходимость сбить волну COVID-19 и довести ее до минимально возможных цифр.

Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем — и будем предлагать это правительству — плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина для достижения максимального эффекта должно быть три недели» - сообщил Степанов.

Глава Минздрава констатировал, что придерживались украинцы ограничений плохо, но на этой неделе количество новых случаев ежедневно меньше, чем на прошлой неделе. Например, по состоянию на эту пятницу почти на тысячу меньше новых больных, чем в прошлую пятницу.

Эти показатели, по словам министра, позволяют сказать, что «у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря, ведь наша медицинская система выдерживает».

Но Минздрав предложит трехнедельный жесткий карантин с начала января, чтобы совместить его «с природными вещами», ведь после новогодних праздников «в стране все замирает», школьники и студенты на каникулах.