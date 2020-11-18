Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря, карантин выходного дня дал определенный результат, продолжать его не будут — в выходные и в будни будут действовать карантинные ограничения «оранжевой зоны» на территории всей Украины.

Шмыгаль напомнил, что с середины ноября была введена альтернативная модель локдауну — карантин выходного дня. Премьер поблагодарил всех, кто придерживался рекомендаций правительства. Относительно его положительных последствий Шмыгаль сказал, что на конец ноября за предыдущую неделю было на 6000 случаев заболевания меньше прогнозируемого.

Усиленные меры, несколько стабилизировали и ситуацию в больницах: наблюдается выравнивание процента занятости коек.

Кабинет министров пока нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

Премьер сообщил, что власти провели опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий среди городских голов и руководителей областных государственных администраций.

Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет проведения концертов, а уустановку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.