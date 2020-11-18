Верховная Рада поддержала создание комиссии по расследованию пожаров в Луганской области

Верховная Рада поддержала создание комиссии по расследованию пожаров в Луганской областиВчера, 16:20
Верховная рада Украины проголосовала за создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.
Соответствующее постановление № 4262 поддержали 258 народных депутатов.
Как сообщили во время сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины, временная следственная комиссия будет заниматься расследованием причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий/бездеятельности областного Управления службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской облгосадминистрации (военно-гражданской администрации).
Отмечается, что главой ВСК избрана народный депутат Руслан Горбенко (фракция «Слуга народа»), его заместителем стал Сергей Вельможный (депутатская группа «Довіра»).