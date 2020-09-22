За сутки в Луганской области 44 новых пожара

За 8 октября на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых не ликвидировано четыре.

В частности, продолжается тушение пожаров в Станично-Луганском районе:

- у с. Болотенное - возгорание сухой растительности и кустарника на площади

160 га;

- у с. Широкий - возгорание сухой растительности и кустарника на площади около 15 га.

В с. Метелкино ликвидировано возгорание хвойной подстилки.

Также вчера в селе Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме погиб человек 1949 года.

В селе Шульгинка Старобельского района в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1967 года.