За сутки в Луганской области 44 новых пожара

За сутки в Луганской области 44 новых пожараВчера, 09:46
За 8 октября на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых не ликвидировано четыре.
В частности, продолжается тушение пожаров в Станично-Луганском районе:
- у с. Болотенное - возгорание сухой растительности и кустарника на площади
160 га;
- у с. Широкий - возгорание сухой растительности и кустарника на площади около 15 га.
В с. Метелкино ликвидировано возгорание хвойной подстилки.
Также вчера в селе Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме погиб человек 1949 года.
В селе Шульгинка Старобельского района в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1967 года.