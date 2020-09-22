Рядом со Станицей Луганской снова горят села

В Станично-Луганском районе вокруг сел Сизое и Болотенное продолжается тление леса.

Как сообщает Станично-Луганская администрация, с помощью военной тяжелой инженерной техники по периметру сел делаются широкие минеральные полосы, предотвращающие распространение огня на территории сел.

Спасатели ДСНС, лесной охраны, работники и военные пытаются не допустить, чтобы очаги тления переросли в горение леса. Наблюдается большая задымленность сел.

Во второй половине дня, почти одновременно поступили сообщения о горении лесной полосы между деревней Герасимовка и поселком Широкий и пожаром на территории села Малиновое.

Горение между селом Герасимовка и поселком Широкий оперативно было локализовано. Сейчас идет ликвидация очагов горения. В селе Малиновое «внезапно» загорелся дом, который несколько лет назад уже был поврежден огнем и в нем ни кто не жил.

Огонь быстро перекинулся на сухую траву и начал распространяться по селу. Своевременное сообщение о пожаре местными жителями помогло спасателям быстро локализовать и остановить огонь.