На Донбассе ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская» и дважды в неделю - «Новотроицкое»

Несмотря на то, что Луганской и Донецкой областях функционирует семь КПВВ, фактический пропуск граждан осуществлялся только в пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» — ежедневно и «Новотроицкое» — дважды в неделю. Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

По решению командующего операции Объединенных сил, КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» — ежесуточно и «Новотроицкое», в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах пророссийские вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через линию разграничения.

В течение недели сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

— в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно оккупированной территории Украины — 5809 человек, на выход — 5648 человек;

— в КПВВ «Новотроицкое» — на выезд в оккупированные районы оформлено 226 граждан и 39 транспортных средств, на въезд — 124 человека и 21 транспортное средство;

По состоянию на 12.00 сегодня оформлено в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно оккупированной территории Украины — 334 человека, на выход — 716 человек, а также в КПВВ «Новотроицкое» — на выезд в оккупированные районы оформлено 55 граждан и 12 транспортных средств, на в въезд — 9 человек и 1 транспортное средство.