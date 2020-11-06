Состоялось очередное заседание по Донбассу. Безрезультатно

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Как сообщил официальный представитель ТКГ, в повестке дня рассматривалось обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ с оккупированными территориями, обмен взаимно удерживаемыми лицами и разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Политическая подгруппа обсудила «План действий», предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком.

По мнению украинской стороны в ТКГ, российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники.

А вот на заседании Политического подгруппы новости получили признак сенсационности.

В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне.

Как мы сообщали ранее, представители российских террористов заявили, что могут открыть КПВВ в Счастье и Золотом, что в Луганской области, через 2 недели. Про возобновление работы КПВВ в Донецкой области террористы пока молчат.

Украинская сторона с 10 ноября возобновила пропуск граждан на всех КПВВ в Луганской и Донецкой областях.