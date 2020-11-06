Российские террористы планируют разблокировать КПВВ в Счастье и Золотом только через 2 недели

Российские террористы планируют разблокировать КПВВ в Счастье и Золотом только через 2 неделиСегодня, 16:20
Российские боевики на Донбассе могут разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Счастье и Золотом в течение двух недель. В ближайшие дни этот вопрос продолжат обсуждать в Трехсторонней контактной группы.
Об этом заявил представитель оккупационных властей на переговорах в подгруппах ТКГ Владислав Дейнего.
По его словам, в первую очередь, речь идет о КПВВ «Золотое» и «Счастье».
«Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска», — заявил Дейнего.
С украинской стороны пункты пропуска были готовы к 10 ноября — согласованной дате открытия КПВВ, договоренность о которых была достигнута еще летом.
В то же время российские террористы не подготовили со своей стороны необходимую инфраструктуру, включая разминирование прилегающей территории в районе поселка Золотое.
Вместо признания своей некомпетентности, российские боевики придумывали различные обвинения в адрес Украины — несогласованность проезда транспорта в Счастье, расписание автобуса и тому подобное.
Украинская делегация в ТКГ сообщила, что на переговорах гуманитарной подгруппы удалось согласовать технические детали для разблокировки КПВВ в Донецкой и Луганской областях.
При этом информации о возобновлении работы пунктов пропуска в Донецкой области, где российские террористы уже несколько месяцев не пропускают граждан, пока нет