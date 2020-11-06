Кабмин признал Попаснянский водоканал «защищенным потребителем электроэнергии»

КП «Попаснянский районный водоканал» получил статус защищенного потребителя электроэнергии.

Как сообщил глава Попаснянской военно-гражданской администрации Роман Власенко, сегодня на заседании правительства внесены изменения в постановление КМУ 1209, согласно которым Попаснянский водоканал отнесен к защищенным потребителям и введен запрет на его отключение от электроэнергии.

«Надеюсь, что сегодня распределительные компании выполнят условия этого постановления и предприятие будет и в дальнейшем обеспечивать водой жителей Попаснянского района» — написал Власенко на своей странице в Фейсбук.

Попаснянский водоканал обеспечивает водой не только жителей подконтрольной Украине территории, но и жителей оккупированных районов Луганской области.

Как мы сообщали ранее, задолженность Попасняского водоканала перед поставщиками электроэнергии превысила 230 млн гривень и до завтрашнего дня чиновникам необходимо было найти поставщика электроэнергии чтобы избежать обесточивания объектов водоснабжения.