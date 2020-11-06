Попаснянский водоканал сегодня ночью планируют отключить от электроэнергии

Попаснянский водоканал сегодня ночью планируют отключить из-за отсутствия договоров на поставку электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе ЛЭО.

Как сообщили энергетики, КП «Попаснянский водоканал» до 24 ноября должно было заключить договора на поставку электроэнергии.

Поиск поставщика осложняется тем, что долги за поставленную электроэнергию Попаснянского районного водоканала составляют перед ООО «ЛЭО» — более 180 млн гривень, перед ООО «Энер ВОСТОК» — 5,9 млн гривень. Долг перед «поставщиком последней надежд «Укринтерэнерго» — 58,3 млн гривень.

Долги предприятия увеличиваются из-за поставок воды на оккупированные территории Луганской области.

В то же время, как заявляют пресс-службе ЛЭО, в тех редких случаях когда средства с неподконтрольной территории приносятся наличными они не попадают на счета предприятия в счет погашения долга, а как и куда они распределяются — остается тайной.

Отключение электроэнергии запланировано на 0:00 часов 24 ноября 2020 года.

В случае вмешательства Кабмина воду жителям Попасной и прилегающих к ней городов вернут. Но проблему погашения задолженности это не решит.