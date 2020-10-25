Российские террористы отказались открывать 10 ноября новые КПВВ в Счастье и Золотом

Российские террористы в оккупированном Луганске отказались открывать со своей стороны новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» 10 ноября.

Об этом сообщила представительница террористов «ЛНР» Ольга Кобцева.

«Завтра в 9:00 по московскому времени, в 8:00 по киевскому времени пункты пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое» не откроются», — сказала она.

При этом Кобцева обвинила в сложившейся ситуации украинскую сторону. По ее словам, в Трехсторонней контактной группе делегация Украины якобы не выполнила договорные обязательства.

Так, она рассказала, что накануне украинская сторона уведомила, что КПВВ «Счастье» будет пешеходным, а не автомобильным, что не устроило «ЛНР». «До военного времени здесь никогда не просматривался пеший проход гражданских лиц, отсутствует необходимая инфраструктура. Расстояние от пункта пропуска Украины до нашего пункта пропуска в районе 2-3 километров», — пояснила Кобцева.

Также она заявила, что украинская сторона не согласовала с ними, как представителями ОРЛО на переговорах, график работы пунктов пропуска и курсирование автобусов в нейтральной зоне между пунктами пропуска сторон в районе Золотого.

На самом деле российские террористы просто не подготовили со своей стороны необходимую инфраструктуру для пропуска граждан из-за отсутствия финансирования из РФ.

Как мы сообщали ранее, 10 ноября Украина откроет все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Открытие двух новых КПВВ в Счастье и Золотом 10 ноября ранее было согласовано ТКГ. В последний раз стороны заверили, что в обозначенную дату оба КПВВ будут готовы к открытию на заседании 28 октября.