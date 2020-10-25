С 10 ноября Украина открывает все КПВВ В Луганской и Донецкой областях

Начиная с 8 утра 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

На территории Донецкой области будет работать КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской - КПВВ «Станица Луганская» и новые контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8.00 до 16:00.

Сегодня уже появилась информация, что российские террористы отказались открывать новые КПВВ.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан.

Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20.05.2020.