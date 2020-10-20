Конституционный кризис: Зеленский и КСУ обменялись обвинениями в узурпации власти

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства» зарегистрирован на сайте ВРУ.

В законопроекте, Зеленский предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Президент предлагает уволить всех судей, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Глава государства в законопроекте предложил вернуть редакцию закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Председатель КСУ не согласен с такой трактовкой решений Конституционного суда.

Законопроект Президента Владимира Зеленского о решении Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота в Украине. Об этом сказал на брифинге в пятницу глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

«Сегодня появляется проект закона 4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это нарушение 149, 149 прим. ст. Конституции Украины. Что должно произойти в парламенте во вторник — законом или постановлением отменить решение КСУ. Почему тогда не указом президента? Почему вовлекать Президента в неконституционное дело? Один человек берет на себя ответственность, и отменит указом решение КСУ — так проще», — сказал Тупицкий.