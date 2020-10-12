Львовский облсовет купит «запрещенную» книгу про Стуса для библиотек Луганской области

Львовский областной совет планирует купить «запрещенную» книгу про Василя Стуса для школ и библиотек области. Также депутаты поддержали решение часть книг передать школам и библиотекам Луганской области.

Как сообщил глава Львовского областного совета Александр Ганущин, 3060 школ и библиотек Львовщины получат «запрещенную» книгу автора Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР».

Депутаты Львовского областного совета поддержали эту инициативу и из резервного фонда областного бюджета будет направлено 910000 гривень.

Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР также отправят в школы и библиотеки Луганской области чтобы все желающие могли ознакомиться с настоящей историей Украины.