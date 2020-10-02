Суд запретил книгу про Стуса и называть Медведчука «шестеркой коммунистической системы»

Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

В решении судьи Марины Заставенко по гражданскому делу по иску Медведчука к Кипиани и ООО «Виват» говорится: «Удовлетворить частично, признать недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге «Дело Василия Стуса».

Обязать Кипиани, ООО «Виват» удалить из книги «Дело Василия Стуса» информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО «Виват» распространять напечатанный тираж книги «Дело Василия Стуса» до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука».

В частности, суд признал недостоверными и нарушающими личные неимущественные права Медведчука, несколько фраз из книги:

на странице 661 — «является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук»,

на странице 664 — «Медведчук на суде признал, что все «преступления», якобы совершенные его подзащитным, «заслуживают наказания»,

на странице 664 — «он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»,

на странице 7 — «распинал поэта, назначенный государством адвокат Медведчук»,

на странице 663 — «шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук»,

на странице 664 — «преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела».

Суд также запретил распространять информацию, содержащуюся в конкретных разделах книги и позволяющую идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа произведения, в СМИ, на радио, телевидении и в интернете.

В остальной части иска Медведчука к Кипиани и ООО «Виват» суд отказал. Суд также отказал в удовлетворении исковых требований к ЧП «Юнисофт».

Судья постановила взыскать с Кипиани и ООО «Виват» в пользу Медведчука судебный сбор по 768,4 гривны с каждого.