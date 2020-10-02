Так называемый общенациональный опрос Зеленского – дешевый пиар-ход с целью преступного манипулирования общественным мнением – Медведчук

Намерение Президента Украины Владимира Зеленского провести так называемый опрос населения в день выборов – это плохо состряпанная попытка манипулировать общественным мнением, которая уже подверглась резкой критике участников политического процесса, юристов и экспертов.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, предлагаемые вопросы ярко свидетельствуют о том, что они либо продиктованы страхом власти перед политическим провалом, либо лоббируются теми, кто осуществляет внешнее управление Украиной:

«Например, вопрос о Будапештском меморандуме просто смешон, но в то же время демонстрирует глубокое невежество власти. Этот документ не предполагает обязанность его подписантов воевать за Украину. И никакие результаты опроса это не изменят. Разве что послужат оправданием для продавливания Зеленским вопроса, связанного с предоставлением Великобритании и США возможности размещать военные базы на территории нашей страны.

Другое дело, что это может быть неуклюжей попыткой обманным путем выйти из Минских соглашений. Право на использование меморандума у Украины было, есть и будет всегда. Он уже давно используется властями для политической риторики. Но если Президент намерен воспользоваться результатами опроса для оправдания выхода из Минских соглашений и «нормандского формата» с последующей сомнительной попыткой перехода в формат Будапештского меморандума, то понимает ли он, что такие игры – это прямой путь к эскалации конфликта, возобновлению боевых действий, потере Донбасса.

Почему именно Будапештский меморандум, который касается неядерного статуса Украины? Зеленский намерен нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия? Создать собственную атомную бомбу? Превратить Украину в Северную Корею?

Зачем вообще использовать такие сложные пути, формулировать непонятный для большинства граждан вопрос? Задайте прямой вопрос: поддерживают ли граждане Украины выход из Минских соглашений? Только задать его надо прежде всего тем, кто живет по ту сторону линии соприкосновения, кто живет в зоне ООС и знает, что такое боевые действия и их последствия. Или Президент Зеленский уже не считает их гражданами Украины и готов уничтожить всех этих людей во имя своих политических амбиций? Тогда где его обещания мира и чем он лучше Порошенко?

В вопросе о создании на Донбассе свободной экономической зоны совершенно непонятно, идет ли речь о контролируемых Украиной территориях, неконтролируемых или о всей территории Донецкой и Луганской областей? В какие сроки, при каких условиях, на какой период будет вводиться СЭЗ? Непонятно, почему этот вопрос обсуждается на национальном уровне, в то время как население неконтролируемых, да и контролируемых территорий Донбасса властью Зеленского и антиконституционным решением ЦИК лишено права участвовать в выборах, а значит, не примет участие и в «опросе».

Кроме того, вопрос СЭЗ, по сути, является в первую очередь вопросом налогообложения, а такие вопросы наравне с бюджетными и вопросами амнистии Конституция Украины не допускает даже как предмет референдума, а не то что какого-то сомнительного, придуманного ради собственного дешевого пиара «опроса».

При этом данный вопрос выглядит частью технологии отказа от закрепленного в Минских соглашениях особого статуса отдельных районов Донбасса. Представители власти уже заявляли, что СЭЗ – это и есть своего рода правильный особый статус, тогда как текст Минских соглашений – это «неприемлемая российская интерпретация особого статуса». Похоже, что цель – создать видимость попытки урегулировать ситуацию на Донбассе, в первую очередь для участников «нормандского формата». А получив «нужный» результат, власть заявит, что народ проголосовал против особого статуса для непризнанных республик?

А теперь по существу об инициативе Президента. Во-первых, назначение такого опроса не предусмотрено полномочиями Президента, исчерпывающий перечень которых перечислен в Конституции Украины. Это вопиющий пример использования админресурса и создания незаконных преимуществ для партии власти в день голосования. Данная инициатива укладывается в рамки придуманного самим Зеленским определения «коррупция в особо крупных масштабах».

Во-вторых, непонятно, за чей счет и кем будет проводиться масштабный опрос общественного мнения. Итоги этого опроса будет подводить неизвестно кто и однозначно вне правовых рамок. Соответственно, они не могут быть объективными, а вопрос достоверности результатов при полной бесконтрольности подручных Президента даже не стоит. И тем не менее власть, очевидно, намерена использовать результаты опроса в своих целях, не имеющих ничего общего с интересами граждан и страны.

В-третьих, что крайне опасно, эта профанация идеи народного волеизъявления снизит доверие общества к институту референдумов, если закон об их проведении будет когда-нибудь принят