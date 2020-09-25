У Зеленского придумали второй манипулятивный вопрос из пяти обещаных

Потерпев неудачу в урегулировании российской агрессии в отношении Украины, Зеленский решил перейти к популизму на фоне невыполнения своих предвыборных обещаний.

Несколько дней назад у Зеленского придумали как подправить катастрофически падающие рейтинги Слуги Народа при помощи манипулятивного псевдо-опроса во время выборов в местные советы, которые пройдут 25 октября.

Первый вопрос был не просто популистским, а и не имел практического смысла — у Зеленского решили спросить мнение про пожизненное заключение для коррупционеров. При этом ни одного уголовного дела по коррупции во фракции Слуги народа в Верховной Раде, Кабинете министров и Офисе президента, за которые в действующем уголоном кодексе предусмотрены наказания до 12 лет заключения, так толком и не расследованы.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил второй вопрос общенационального опроса, который он анонсировал на 25 октября. Вопрос о том, поддерживают ли создание на Донбассе свободной экономической зоны. Соответствующее объявление Глава государства сделал в новом видеообращении.

«Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!» — написал Зеленский, обнародовав соответствующее видеообращение.

При этом есть сильные сомнения, что сам Зеленский знает что такое Свободная экономическая зона, как она работает.

Более того — на каком Донбассе он собирается вводить в действие эту зону? На территории Луганской, Донецкой, Днепропетровской областей или в оккупированных районах?

Очень похоже, что технологи Зеленского пытаются разыграть «карту сопричастности» к управлению государством вынося на обсуждение общие вопросы, не имеющие отношения к жизни большинства украинцев, таким образом надеясь увеличить доверие к бездарным решениям президента и его кабмина.