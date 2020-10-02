В Луганской области 104 новых случая COVID-13 и трое умерших

За 15 октября в Луганской области выявлено 104 новых заболевших COVID-13 и три человека умерли от осложнений.

Лидерами по заболеваемости являются Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и приграничные с Россией районы — Сватовский, Меловской и Троицкий.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 70,88%.

В результате роста заболеваемости COVID-19 практически вся Луганская область отнесена к «красной» зоне карантинных ограничений.

В Украине за 15 октября COVID-19 диагностировали у 5992 человек, 106 пациентов умерли.

По данным мониторинга СНБО, Одесская область вышла на второе место по заболеваемости коронавирусом и по смертям от его последствий.

За прошедшие сутки в Харьковской области выявлено 544 новых случая COVID-19 (4 человека умерли), в Одесской области — 502 новых случая (14 умерли), Киев — 455 новых случаев (22 умерли).