Луганская область попала в «красную» зону карантина

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 15 октября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 19 октября 2020

В Луганской области «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Троицком районах.

В Донецкой области в «красную» зону отнесли Славянский район.

В «оранжевую» попали города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар, Торецкое и в Бахмутском, Великоновоселковском, Волновахском, Добропольском, Константиновском, Мангушский, Мар "ских, Никольском, Александровском, Покровском, Ясиноватском районах.