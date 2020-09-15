КПВВ Станица Луганская прекратила работу из-за детонации боеприпасов вдоль дороги

Около 11 часов дня КПВВ Станица Луганская прекратил пропуск граждан с оккупированным Луганском из-за опасности для жизни пешеходов.

Как сообщили в Станично-Луганской РДА, пожар в районе КПВВ «Станица Луганская» распространился вдоль автодороги по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств.

Пожар в районе КПВВ возник после ночного обстрела со стороны российских террористов - около 0:00 часов боевики обстреливали этот район зажигательными боеприпасами и из гранатометов, что привело к распространению пожара.