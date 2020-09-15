Видео пожаров в Луганской области

Продолжается ликвидация пожаров вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.



На территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня



