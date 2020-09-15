Пожары в Луганской области: Сгорели 3 жилых дома, 80 га охвачены огнем, эвакуируют жителей

В Станично-Луганском районе продолжаются многочисленные пожары, вызванные обстрелами российских террористов.

Как сообщили в Станично-Луганской РГА, в селе Артема сгорело 3 жилых дома, для тушения пожара задействован пожарный поезд, направляются пожарные машины из других районов и областей.

Также горит мост у села Ковсуг.

Готовится экстренная эвакуация жителей села Болотенное в случае необходимости.

Продолжается ликвидация пожаров вблизи Трехизбенки, Кряковки, Муратово и Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района, где 30 сентябре возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

По состоянию на 16 час. 50 мин., На территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В частности горит около 50 га леса в районе с. Кряковка и с. Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В то же время идет эвакуация жителей села Муратово, где огонь вплотную подошел к жилым домам.