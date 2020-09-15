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В оккупированном россиянами Славяносербске мужчине оторвало стопу гранатой террористов

Вчера, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

Житель оккупированного Славяносербска подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки на берегу реки Северский Донец.

При подрыве неустановленного устройства мужчина лишился левой стопы, получил осколочные ранения правой стопы, минно-взрывную травму, ссадины рук.

Несмотря на серьезнейшие ранения, мужчина смог сам перетянуть ногу импровизированным жгутом и позвонил брату, а тот сообщил о случившемся в службу 103. Именно брат нашел пострадавшего и вынес на себе до места, куда прибыла скорая помощь.

Российские террористы продолжают бесконтрольное минирование оккупированной территории запрещенными в цивилизованном мире (в том числе и в Украине) противопехотными минами, жертвами которых становятся мирные жители.

Этим летом в Славяносербском районе на минах российских боевиков уже подрывались мирные граждане.


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