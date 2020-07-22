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В Луганской области на российской гранате подорвался 7-летний ребенок

Вчера, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

Ребенок и мужчина получили ранения в результате подрывов на гранате и неизвестном предмете на оккупированной территории Луганской области.

7-летний ребенок подорвался на растяжке из ручной гранаты, установленной российскими террористами в оккупированном Артемовске.

Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение Перевальской районной больницы с диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, лба, живота, паховой области.

Второй случай произошел с 37-летним жителем Луганска, отдыхавшим с семьей в садовом товариществе «Уголек» в селе Обозное Славяносербского района.

9 августа мужчина с сыном отправились на велосипедах рыбачить на берег реки Северский Донец. Отец ехал впереди и подорвался на неизвестном предмете. Рыбаки самостоятельно добрались до блокпоста террористов, откуда была вызвана скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в луганскую больницу с диагнозом «контузия головного мозга, множественные осколочные ранения тела и конечностей».

Все подрывы мирных жителей произошли на контролируемой российскими террористами территории Луганской области, где боевики бесконтрольно устанавливают и разбрасывают взрывные устройства. Не забывая, впрочем, винить в своих преступлениях «киевскую власть».


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