В Луганской области несколько городов и районов получили статус «желтой» зоны по эпидемиологической опасности

В Украине пересмотрели Решение об уровнях эпидемической опасности распространения COVID-19.

Такое решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 24 сентября.

В Луганской области сразу несколько городов и районов получили статус «желтой» зоны по уровню эпидемиологической опасности:

Лисичанск и Северодонецк, а также Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский, Старобельский районы.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 28 сентября 2020.

За прошедшие сутки в Луганской области выявлено рекордное количество заболевших COVID-19.

Как сообщили в ГУ Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины, за 24 сентября подтверждены 53 новых случая COVID-19 (в том числе 2 детей), 1 человек умер (Меловской район).

Новые случаи коронавируса в Луганской области по городам и районам:

Северодонецк +17 (из них 2 — в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 9 — больные пневмонией, 3 — с подозрительными симптомами: 1 — прибыл с ТОТ 2 — самообращению)

Лисичанск 2 (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания)

Рубежное 1 (контактировал с зарегистрированными случаями заболевания)

Беловодский район +6 (2 — больные пневмонией, 3 — с подозрительными симптомами: 1 — прибыл с ТОТ)

Белокуракинский район 3 (2 — контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 — прибыл с ТОТ;

Кременской район 4 (2 — контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 — больные пневмонией);

Меловской район 2 (1 — контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 — больной пневмонией);

Попаснянский район +6 (5 — контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 — больной пневмонией);

Новоайдарский район +1 (больной пневмонией);

Троицкий район +1 (ТОТ)

Станично-Луганский район 3 (2 — прибыли из ТОТ, 1 — больной пневмонией);

Марковский район +6 (3 — контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 — больные пневмонией, 1 — прибыл с ТОТ)

Сватовский район +1 (контакт).

С начала тестирования в Луганской области выявлено 895 случаев COVID-19. 9 человек умерли от последствий болезни.