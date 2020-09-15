В Луганской области за сутки рекордные 53 новых случая COVID-19

В Луганской области за сутки выявили 53 новых случая COVID-19. Это рекордное количество выявленных заболевших с начала эпидемии коронавируса.

По данным системы мониторинга СНБО, в Украине за 24 сентября выявили 3565 заболевших коронавирусом, 70 пациентов с COVID-19 умерли.

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Всего в Украине зафиксировано 3827 смертей от последствий COVID-19. Выздоровели - 85133 человека.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала эпидемии - 191 671.

За сутки наибольшее количество заболевших выявлено в Киеве - 380 человек, Харьковской области - 297, Тернопольской области - 245, Днепропетровской области - 225, Львовской - 215 человек.