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Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах советников лидеров «Нормандской четверки»

Сегодня, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также в составе делегации в Берлин направлен руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, украинская сторона в очередной раз свидетельствует огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров» Нормандской четверки «в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», — сказал руководитель Офиса Президента.

Он отметил: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата», — отметил Андрей Ермак.

Напомним - за последнюю неделю так называемого «прекращения огня», российские террористы убили трех украинских военных, еще несколько получили ранения подорвавшись на минах террористов. Также сегодня российские террористы обстреливали окраины города Золотое в Луганской области, чтобы вызвать пожар.


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