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Российские террористы обстреливали Золотое трассирующими пулями

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как сообщили в пресс-центре ООС, террористы обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ неподалеку Шумув, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.
Кроме того, два обстрела зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого в Луганской области.

Сначала боевики вели обстрел трассирующими пулями для поджога травы, а затем открыли огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия.


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