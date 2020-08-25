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У Зеленского отменили инспекцию с террористами. Говорят Россия не готова

Сегодня, 14:38 citynews.net.ua | Напечатать

Офис Зеленского сделал заявление, в котором сообщил что инспекции с терористами на позициях украинской армии не будет. Правда из текста (кроме неозвученных требований РФ) непонятно что стало причиной отмены  - то ли заявление ОБСЕ у представителей которой нет мандата на подобный цирк, то ли кто-то у президента прочитал Криминальный кодекс Украины и устав ВСУ.

Текст заявления ОП:

Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижающих ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно «одноразового инспектирования» исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе. За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий. Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от «тишины» в Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира.

Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать.

Украинская сторона по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины. Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могла бы произойти инспекция в районе Шумов.

Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена.


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У Зеленского отменили инспекцию с террористами. Говорят Россия не готова