Несколько дней назад российские террористы заявили, что готовят обстрел позиций ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области. По их мнению украинская армия там строит оборонительные укрепления. На своей территории. Эти заявления были опровергнуты миссией ОБСЕ.

Тем не менее у Зеленского не придумали ничего лучше, чем привезти террористов на украинские позиции чтобы те провели разведку и осмотрели наши укрепления в Донецкой области.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, с целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

ОБСЕ раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

«Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года», - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Если перевести с дипломатического, на нормальный - российские террористы приедут на украинские позиции в Донецкой области и военные будут их сопровождать и показывать укрепления и расположение.

Теперь осталось дождаться, когда Зеленский даст доступ российским военным к государственной тайне и позволит им участвовать в заседаниях Генштаба, СНБОУ и диктовать законы.



