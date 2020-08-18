В Луганской области продолжают тушить пожары в Новоайдарском районе

По состоянию на 7 утра 4 сентября продолжается тушение 3 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в 2 районах Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожары в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино) и Станично-Луганском районе (с. Болотенное), возникли еще 2 сентября. Открытого огня не наблюдается, проводится ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению пожаров привлечено 404 человека и 73 единицы техники, из них от ДСНС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ДСНС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.