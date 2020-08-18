Пожары в Луганской области: 1 погибший и 2 госпитализированы

В Луганской области продолжается тушение степных и лесных пожаров возникших сразу в нескольких прифронтовых районах.

По состоянию на утро 3 сентября, в Новоайдарском районе площадь пожара составила 950 га, из которых сухостоя - 500 га, молодого леса - 150 га, травы - 300 га.

В результате пожара в селе Лобачево повреждены три жилых дома, в селе Райгородка - также три дома.

В Станице Луганской сгорели остатки разрушенных еще в 2014 году домов по ул. Москва-Донбасс.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, всего 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. К 7 утра 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.

Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

В тушении пожаров задействовано 378 человек и 68 единиц техники ДСНС.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ДСНС дополнительно привлечено 135 чел и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.