В Луганской области продолжают тушить масштабные пожары - горят дома в населенных пунктах

В Луганской области по состоянию на 00-00 продолжается тушение пожаров на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены спасатели, полицейские, военные и лесники.

В пгт Станица Луганская по улице Москва-Донбасс огнем повреждены 12 нежилых домов.

На территории Новоайдарского района зарегистрировано 5 очагов возгорания сухой травы и лесополосы в с. Безгиново, с. Крымское (воспламенение локализовано), с. Райгородка (воспламенение локализован, предварительно сгорела 1 нежилое сооружение), с. Лопаскино и с. Лобачево (в результате пожара сгорело 2 дома с дворами, один из которых нежилой.





В больницу с ожогами госпитализированы двое военнослужащих ВСУ, которые были задействованы в тушении пожара в с. Лобачево. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В поселках Лобачево и Лопаскино пожарные, военные и полицейские делают все, чтобы остановить огонь и не дать ему охватить жилые дома.

По предварительной информации жертв и пострадавших среди жителей нет.